العاهل الأردني يبحث مع الاتحاد الأوروبي التطورات الإقليمية

وتناول اللقاء القضية الفلسطينية، حيث أكد العاهل الأردني ضرورة تكثيف الجهود؛ للتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أهمية الدور الأوروبي بهذا الخصوص.





بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، مع الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، علاقات الشراكة بين الجانبين وسبل تعزيزها في كافة المجالات، إضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية الراهنة، كما تم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأعرب الملك عبدالله - خلال اللقاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"- عن تقديره للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للأردن في العديد من المجالات، مشددا على ضرورة التوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة، تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها.وقلد الملك عبدالله، خلال اللقاء، فيديريكا موجيريني بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى، تقديرا لجهودها في تعزيز التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي.