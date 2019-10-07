الجندي: الدول الكبرى تصرف أموالًا طائلة على الدراما لتنمية وعي مواطنيها

قال الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: إن إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلّحة ما زالت تمتلك في جعبتها الكثير والكثير من البطولات التي يجب تجسيدها في الأعمال الدرامية.



وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "DMC": أن الأعمال الدرامية تستطيع توصيل رسائل للمواطنين، قد يفشل الوعّاظ والإعلاميون من إيصالها للناس.





وأكد الجندي أن الدول الكبرى تصرف أموال طائلة على الدراما لتنمية وعي مواطنيها.

