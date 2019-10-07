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رياضة

مدرب فرنسا: إصابة حارس المرمى تبعده عن المباريات لنهاية العام

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 06:18 م
ديدييه ديشان المدير
ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا
أ ش أ
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قال ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم، إنه تأكد غياب حارس مرمى نادي توتنهام هوتسبير هوجو لوريس، عن المشاركة في المباريات حتى نهاية هذا العام بعد الإصابة التي تعرض في مباراة برايتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف ديشان - في تصريحات نقلتها قناة "فرانس 24" الفرنسية اليوم الاثنين - "من الصعب تحديد فترة غيابه بالضبط، فهو لن يعود للعب على الأرجح في عام 2019، لكن ما يهمنا الآن هو أنه لن يكون معنا خلال هذه الجولة القادمة من المباريات أو التي تليها كذلك".

ويستعد منتخب "الديوك" لمواجهة منتخبي أيسلندا وتركيا هذا الشهر في التصفيات المؤهلة لبطولة "يورو 2020"، كما سيواجه منتخبي ألبانيا ومولدوفا في شهر نوفمبر المقبل، غير أنه سيفتقد لخدمات لوريس، الذي أصيب بخلع في المرفق خلال الدقائق الأولى من هزيمة "السبيرز" أمام برايتون بثلاثية نظيفة يوم السبت الماضي.

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