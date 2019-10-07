خالد الجندي يحذر من هذه الأمور في تربية الأبناء

حذر الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من عدة أمور في تربية الأبناء، قائلًا: إن صلاح الأبناء يتوقّف على جرعة التربية التي أعطيتها لهم.



وأضاف "الجندي" خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "DMC": أن التربية ليست علم وإنما سلوك وصبر وممارسة أخلاقية.



وأوضح أن الأبناء عبارة عن جهاز "الكاسيت" لافتًا إلى أن الأبناء يسجلون كل سلوك من الآباء، مشيرًا إلى أن التربية الأخلاقية أمر هام جدًا متابعًا: أن تزرع الأخلاق في ابنك مهما كان ثمن ذلك، مع الإلحاح المستمر عليه في الامتثال لهذه الأخلاق والتربية الحسنة.

