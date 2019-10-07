الإثنين 07 أكتوبر 2019 الموافق 08 صفر 1441
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الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
رياضة
فابيان ديلف يخرج من قائمة إنجلترا بسبب الإصابة
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 06:12 م
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