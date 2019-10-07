افتتاح المنتدى العربي للمدن الذكية بالأقصر

افتتح نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر، اليوم، فعاليات المنتدى العربي للمدن الذكية الذي تستضيفه المحافظة للمرة الرابعة، ويُقام هذا العام تحت شعار "المدن الذكية ودور الابتكار فيها"، بمشاركة عدد من الدول العربية ويستمر حتى 9 أكتوبر الجاري.



وأكد نائب المحافظ- في كلمته خلال الافتتاح- أهمية انعقاد المنتدى وما يمثله من خلق حالة للتكامل بين المدن العربية، مشيرًا إلى أهمية التكنولوجيا واستخداماتها كلغة للتواصل ولغة العصر، لافتًا إلى أن محافظة الأقصر قطعت شوطًا كبيرًا في مجال المدن الذكية عبر منظومة التحول الرقمي التي تتبناها الحكومة.



من جانبها، قالت مدير عام المنتدى العربي للمدن الذكية المهندسة سميرة الدحيات إن المدن والبلديات العربية تواجه مجموعة من التحديات، مؤكدة أن تسارع الأحداث وتنامي الاحتياجات وتنوعها وتغلغل التكنولوجيا في جميع تفاصيل الحياة، أصبحت تفرض علينا إيجاد حلول سريعة تلبي احتياجات المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين، وتقديم خدمات ذكية تحقق رضاهم وتفوق توقعاتهم بكفاءة وفاعلية كبيرة.



بدوره، أشار منسق المنتدى والرئيس السابق للإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات بالأقصر والخبير التكنولوجي أحمد همام إلى أهمية التحول الإلكتروني والرقمي وما يمثله من نقله نوعية في مجال تقديم الخدمات للمواطنين، لافتًا إلى أن المنتدى يناقش عددًا من الملفات من بينها تحديات المدن الذكية والواقع الحالي لها.



قال إنه سيتم عقد ورشة تدريبية تتناول محاورها التعريف بخصائص المدن الذكية، وأسباب اللجوء إليها ونماذج من المدن الذكية العالمية والاستدامة.