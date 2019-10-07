"التعبئة".. مجموعة قصصية جديدة لـ وجدي الأهدل

يصدر قريبا عن دار هاشيت انطوانيت المجموعة القصصية "التعبئة" للروائي والقاص وجدي الأهدل.



المجموعة تحوي 14 قصة قصيرة عن 14 اسما يصنفهم المؤلف شخصيات دكتاتورية من 14 دولة مختلفة وهم.. أدولف هتلر، جوزيف ستالين، فرانشيسكو فرانكو، بول بوت، أوغستو بينوشيه، عيدي أمين، روبرت موغابي، جان بيدل بوكاسا، سوهارتو، نيكولاي تشاوشيسكو، فرديناند ماركوس، عمر بونغو، خورخه فيديلا، محمد بكار.



وجاء في تصدير المجموعة القصصية التي كتبتها محررة دار هاشيت أنطوانيت رنا حايك "ماذا لو فكّكنا الأسطورة؟ ماذا لو نظرنا إلى الخلف، إلى أولئك الذين جوّعوا وقمعوا واستباحوا شعوبهم، واقتحمنا غرفهم الخلفية حيث خطّطوا وأمروا؟ هناك حيث يخلعون بزاتهم ونياشينهم فيظهر تطيّرهم وحماقاتهم وخوفهم المستتر؟.



مخيلة وجدي الأهدل تسللت بخفة إلى قصور الأباطرة، دخلت مجالس الطغاة، ولمست ذلك الخوف المتخفي تحت البطش، ثم أظهرته بأسلوب ساخر ساركاستي.



هذه قصصٌ تذوّب أسطورة مَن قضّوا مضاجع شعوب بأكملها على مدى عقود وأغرقوها في بحرٍ من الخوف والظلمات. قصصٌ تقزّم جبروتهم وتمتع القارئ. لا. لا تمتعه فحسب، بل تشكّل انتقامًا أدبيًا من فقاعات صادرت حيوات واستلبت مصائر، قبل أن يخزها التاريخ بإبرة سحرية، كاتبًا لها النهايات التي تستحقها".