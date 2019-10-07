"مسام" ينتزع 1070 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري 1070 لغما وذخيرة غير منفجرة، زرعتها مليشيا الحوثي.



وقال مدير عام المشروع أسامة القصيبي في تصريحات أوردها الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" إن الفرق الهندسية نزعت خلال الأسبوع الماضي 694 ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة.



وأضاف القصيبي أن الفرق نزعت أيضًا خلال الأسبوع ذاته 372 لغمًا مضادًا للدبابات و3 ألغام مضادة للأفراد.

وأشار القصيبي إلى أن الفرق الهندسية الميدانية التابعة للمشروع تمكنت منذ انطلاق المشروع وحتى الآن من نزع 92 ألفًا و459 تنوعت بين ألغام، ذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.