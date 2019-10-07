الإثنين 07 أكتوبر 2019 الموافق 08 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة المنيا تُنظم مهرجانًا للأنشطة الطلابية

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 05:33 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
طباعة
بدأت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا، اليوم، تنظيم مهرجان للأنشطة الطلابية احتفالًا بالذكرى الــ46 لانتصارات أكتوبر تحت شعار "العبور الجديد" ويستمر حتى 28 من الشهر الجاري.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور مصطفى عبدالنبي -في بيان اليوم- أن الجامعة تحرص على إحياء هذه الذكرى العظيمة من خلال إقامتها لمهرجانٍ رياضيٍ يضم العديد من الفعاليات التي تهدف إلى تعظيم دور المشاركة الشعبية لقواتنا المسلحة في عملية البناء والتنمية، وإعلاء قيم الولاء والانتماء للوطن لدى طلاب وطالبات الجامعة، وخلق جيل وطني مخلص محب لوطنه، إضافة إلى تكريم أسر شهداء الوطن الأبرار اعترافًا بدورهم وإخلاصهم لوطنهم.

وأضاف رئيس الجامعة: "يهدف تنظيم المهرجان أيضًا إلى التأكيد على أهمية ممارسة الأنشطة الطلابية في خلق شخصية متكاملة من جميع الجوانب، وإعلاء قيمة التخطيط والتفكير العلمي لحل المشكلات، وإعلاء قيم الوعي لدى الشباب بالمؤامرات التي تُهدد أمن واستقرار البلاد، والتعريف بدور الجيش والقوات المسلحة في الحفاظ على مُقدرات الدولة، وكذلك إلقاء الضوء على الإنجازات القومية التي تتم بالبلاد، علاوة على التأكيد على دور الشباب في استكمال مسيرة البناء والتنمية".

من جانبه، قال مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية الدكتور هاني العربي إن المهرجان يشتمل على طابور عرض لكليات عشائر الجوالة والجوالات، وبانوراما عسكرية، وفي المجال الاجتماعي ستُنظم حملات للتبرع بالدم لصالح مُصابي العمليات الإرهابية بسيناء، وكذلك تكريم لأسر الشهداء.
وأضاف العربي أنه في المجال الفني سيتم تنظيم مسابقة ومعرض الفنون التشكيلية عن حرب أكتوبر، وعمل ماكيت مجسم عن انتصارات الحرب بالتعاون مع كليتي الفنون الجميلة والتربية الفنية، بالإضافة إلى أوبريت عن انتصارات أكتوبر بالتعاون مع كلية التربية النوعية، وقصر ثقافة المنيا.

بدوره، أوضح مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة وليد عبدالقوي أنه في النشاط الثقافي ستُقام مسابقات في إلقاء شعر، والقصة القصيرة بعنوان "حكاية شهيد"، إلى جانب تنظيم مسابقة معلومات عامة مطبوعة "العبور الجديد"، كما سيتم في المجال العلمي تنظيم معرض علمي مُتكامل لإظهار دور العلم في انتصارات أكتوبر.

وفي المجال الرياضي، أشار إلى أنه سيتم سباق طريق "ماراثون" تحت شعار "سيناء في القلب، وبطولة خماسي قدم "كأس الشهيد"، هذا إلى جانب مشاركة كلية التربية الرياضية لإدارة النشاط الرياضي والجوالة في تنظيم طابور عرض رياضي، وعروض رياضية أخرى وفنون شعبية.

وأضاف أنه سيتم عقد عدة ندوات تثقيفية تدور حول الأمن الفكري" حروب الجيل الرابع"، ودور الإعلام في مواجهة الشائعات التي تعمل على زعزعة الوطن، والإنجازات القومية والعبور الجديد، والدروس المُستفادة من حرب أكتوبر وتعظيم قيم الولاء والانتماء، ودور الشباب في استكمال مسيرة التنمية، وبناء الشخصية الوطنية ونماذج من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وأخيرًا ندوة عن إبراز دور المرأة في حرب أكتوبر، بالإضافة إلى تنظيم زيارة لمطار المنيا العسكري وللمشروعات القومية، كما سيتم في هذه المجالات عرض فيلم "الممر" لكليات الجامعة والمدن الجامعية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

أديب يفحم "الجزيرة": "الشريط الضيق ده أد قطر 4 مرات"

منذ يوم

وثائق سرية أمريكية تكشف بطولات الجيش المصري بـ"حرب النصر"

منذ حوالي 21 ساعة

الباز مهاجمًا عمرو واكد: تخطى سقف الجنون ويستحق عقوبة الخيانة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة جديدة بخصوص إصابة صلاح تحسم موقفه من مباراة مان يونايتد

ads

الصور

image description

تعادل إيجابي يحسم نتيجة الزمالك وإف سي مصر قبل القمة

image description

صور احتفالات المصريين بنصر السادس من أكتوبر

image description

صور.. خماسية الأهلى فى أسوان

image description

افتتاح بوابة الأهلي العملاقة بمدينة نصر

image description

أحدث جلسة تصوير أغنية حمادة هلال الجديدة

الأكثر قراءة

تفاصيل رحلة قطار العاصمة الإدارية الجديدة "المونوريل"

"التعليم" تعلن عن شروط تقديم المعلمين للمسابقة الجديدة

وثائق سرية تكشف مخطط تركيا للتخلص من المسيحيين بداخلها

حفل زفاف يجمع تامر حسنى وصفاء أبوالسعود.. صور

أيام زمان

شاهد.. سر الإفيه الشهير "شفيق يا راجل"

مقلب زهرة العلا في جارها التركي.. وقصة عفريت الفسيخة

يوسف وهبي.. فنان آمن بعالم الأرواح واستخدمها للتداوي

فيديو نادر.. زيارة الرئيس السادات والملك فيصل بن عبدالعزيز لخط بارليف

الصحة

خبراء يحذرون من الأدوية المغشوشة

الشعور بالغثيان يمكن أن يؤدى إلى خطر التوحد عند الأطفال

دراسة: تناول كميات أكثر من الطعام برفقة العائلة والأصدقاء

فوز أمريكيين وبريطانى بجائزة نوبل للطب

الرئيس نيوز

بصورة شتوية للرئيس الأسبق.. حفيد مبارك يهنئ القوت المسلحة بذكرى النصر

شاهد.. أول ظهور رسمي للحارس الجديد للملك سلمان

نائب: رشوة عمل "توكيل الشهر العقاري" وصلت إلى 600 جنيه

بدء موجة انخفاض درجات الحرارة وتوقعات بهطول أمطار

منوعات

شاهد.. كيف احتفل بوتين بعيد ميلاده الـ67

ولاية هندية تفصل 48 ألف موظف

"شيماء" بعد انتظار 20 سنة لتصبح مضيفة طيران: مطلعتش زى الأفلام

بركان مكسيكى يثور 14 مرة فى ليلة واحدة

كشكول

ننشر أسماء ومواعيد المقابلة الشخصية للمتقدمين للوظائف القيادية بتعليم الفيوم

رئيس جامعة بنى سويف: شراء الطلاب للكتاب الجامعي ليس إجباري

غداً... الإعلان عن تفاصيل جديدة عن رخصة مزاولة مهنة المعلم

اعتماد الهيكل الوظيفى للكليات الجديدة بجامعة المنوفية

إسلام سياسي

إجلاء المئات من مقرات شرطية فرنسية .. والسبب قنبلة

تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون قوائم الكيانات الإرهابية

ورطة جديدة.. أردوغان استغل حريمه للتجسس على جهات سيادية أجنبية

اليوم.. محاكمة 3 من مسئولي بنك باركليز بلندن في فضيحة الأموال القطرية


زيت وسكر

فتتاح أكبر مركز رياضي ببولاق الدكرور نهاية الشهر الجاري

نقابة “السكك الحديد: قرار علاوة الـ10% لعمال عربات النوم على مكتب إدارة الهيئة

وزيرة الصحة: إطلاق 63 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية

مليار جنيه للمرحلة الأولى من مبادرة “إعمار القرى الأكثر احتياجًا”

مقالات الرأي
كريم عبدالعاطي
لماذا الشفافية؟
د. محمد السيد سالم
مصر من الفراغ إلي العمق الأفريقي
د. منى حلمى
غاندى الذى هزم الإمبراطورية التى لم تكن تغيب عنها الشمس
مؤمن المحمدي
عوف الأصيل
المزيد

الثقافة

"التعبئة".. مجموعة قصصية جديدة لـ وجدي الأهدل

غدًا.. مكتبة الإسكندرية تحتفل بذكرى ميلاد "صاروخان"

التعايش الديني ورهان التعددية.. ملف العدد الجديد من مجلة "ذوات"

"ثقافة أحمد بهاء الدين" تحتفل بانتصارات أكتوبر المجيدة

صفحتنا ع الفيس بوك