جامعة المنيا تُنظم مهرجانًا للأنشطة الطلابية

بدأت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا، اليوم، تنظيم مهرجان للأنشطة الطلابية احتفالًا بالذكرى الــ46 لانتصارات أكتوبر تحت شعار "العبور الجديد" ويستمر حتى 28 من الشهر الجاري.



وأكد رئيس الجامعة الدكتور مصطفى عبدالنبي -في بيان اليوم- أن الجامعة تحرص على إحياء هذه الذكرى العظيمة من خلال إقامتها لمهرجانٍ رياضيٍ يضم العديد من الفعاليات التي تهدف إلى تعظيم دور المشاركة الشعبية لقواتنا المسلحة في عملية البناء والتنمية، وإعلاء قيم الولاء والانتماء للوطن لدى طلاب وطالبات الجامعة، وخلق جيل وطني مخلص محب لوطنه، إضافة إلى تكريم أسر شهداء الوطن الأبرار اعترافًا بدورهم وإخلاصهم لوطنهم.



وأضاف رئيس الجامعة: "يهدف تنظيم المهرجان أيضًا إلى التأكيد على أهمية ممارسة الأنشطة الطلابية في خلق شخصية متكاملة من جميع الجوانب، وإعلاء قيمة التخطيط والتفكير العلمي لحل المشكلات، وإعلاء قيم الوعي لدى الشباب بالمؤامرات التي تُهدد أمن واستقرار البلاد، والتعريف بدور الجيش والقوات المسلحة في الحفاظ على مُقدرات الدولة، وكذلك إلقاء الضوء على الإنجازات القومية التي تتم بالبلاد، علاوة على التأكيد على دور الشباب في استكمال مسيرة البناء والتنمية".



من جانبه، قال مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية الدكتور هاني العربي إن المهرجان يشتمل على طابور عرض لكليات عشائر الجوالة والجوالات، وبانوراما عسكرية، وفي المجال الاجتماعي ستُنظم حملات للتبرع بالدم لصالح مُصابي العمليات الإرهابية بسيناء، وكذلك تكريم لأسر الشهداء.

وأضاف العربي أنه في المجال الفني سيتم تنظيم مسابقة ومعرض الفنون التشكيلية عن حرب أكتوبر، وعمل ماكيت مجسم عن انتصارات الحرب بالتعاون مع كليتي الفنون الجميلة والتربية الفنية، بالإضافة إلى أوبريت عن انتصارات أكتوبر بالتعاون مع كلية التربية النوعية، وقصر ثقافة المنيا.



بدوره، أوضح مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة وليد عبدالقوي أنه في النشاط الثقافي ستُقام مسابقات في إلقاء شعر، والقصة القصيرة بعنوان "حكاية شهيد"، إلى جانب تنظيم مسابقة معلومات عامة مطبوعة "العبور الجديد"، كما سيتم في المجال العلمي تنظيم معرض علمي مُتكامل لإظهار دور العلم في انتصارات أكتوبر.



وفي المجال الرياضي، أشار إلى أنه سيتم سباق طريق "ماراثون" تحت شعار "سيناء في القلب، وبطولة خماسي قدم "كأس الشهيد"، هذا إلى جانب مشاركة كلية التربية الرياضية لإدارة النشاط الرياضي والجوالة في تنظيم طابور عرض رياضي، وعروض رياضية أخرى وفنون شعبية.



وأضاف أنه سيتم عقد عدة ندوات تثقيفية تدور حول الأمن الفكري" حروب الجيل الرابع"، ودور الإعلام في مواجهة الشائعات التي تعمل على زعزعة الوطن، والإنجازات القومية والعبور الجديد، والدروس المُستفادة من حرب أكتوبر وتعظيم قيم الولاء والانتماء، ودور الشباب في استكمال مسيرة التنمية، وبناء الشخصية الوطنية ونماذج من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وأخيرًا ندوة عن إبراز دور المرأة في حرب أكتوبر، بالإضافة إلى تنظيم زيارة لمطار المنيا العسكري وللمشروعات القومية، كما سيتم في هذه المجالات عرض فيلم "الممر" لكليات الجامعة والمدن الجامعية.