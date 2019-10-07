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الثقافة

غدًا.. مكتبة الإسكندرية تحتفل بذكرى ميلاد "صاروخان"

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 05:32 م
صاروخان
صاروخان
آلاء حسن
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تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير وجمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة، في الحادية عشرة والنصف ظهر غد الثلاثاء، احتفالية بمناسبة مرور 120 عامًا على ميلاد "صاروخان"، أحد رموز الكاريكاتير في مصر.

وتأتي الاحتفالية تقديرًا لقيمة صاروخان الفنية ودوره في ازدهار فن الكاريكاتير في مصر، فقد عرفت الصحافة المصرية فن الكاريكاتير منذ عقود بعيدة، ورغم تعدد المجلات الكاريكاتيرية ظلت مجلة روزاليوسف في طليعة المجلات الساخرة في مصر، ويعزى إلى فاطمة اليوسف والصحفي محمد التابعي، دعمهما لرسامي الكاريكاتير، وتشجيعهما لهم؛ ومن أبرز هؤلاء الرسامين الفنان الأرمني "ألكسندر صاروخان".

وارتبط فن الكاريكاتير في روزاليوسف باسم "صاروخان"، الذي يُعد من أوائل الرسامين الذين قدموا شخصية كاريكاتورية في مصر، وهي شخصية "المصري أفندي" التي كانت تعبر عن طبقة الموظفين في مصر، واستطاعت أن تلعب دورًا هائلًا في السياسة المصرية في ذلك الوقت، وخاصةً في المعارك مع الزعماء ورجال السياسة.

وأصبح "صاروخان" بعدها أحد رموز الكاريكاتير في مصر، ذلك أنه لم تقتصر إبداعاته الفنية على مجلة روزاليوسف فحسب؛ وإنما زيَّنَت رسوماته أيضًا العديد من الصحف والمجلات المصرية، مثل: آخر ساعة، وأخبار اليوم، التي ظل يرسم فيها حتى وفاته عام 1977.

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