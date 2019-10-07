موراي يفوز بأول مباراة ببطولات "الماسترز" للتنس منذ عامين

حقق البريطاني آندي موراي، اليوم، أول انتصاراته ببطولات "الماسترز" ذات الألف نقطة على حساب الأرجنتيني خوان إناسيو لونديرو بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، وذلك في مباريات الدور الأول ببطولة "شنغهاي" للتنس التي تقام منافساتها من 6 إلى 13 أكتوبر الجاري.



ويعد هذا الفوز هو الأول للنجم البريطاني موراي منذ مايو عام 2017، حيث نجح (المصنف أول عالميًا سابقًا) في تحويل تأخره أمام لونديرو إلى فوز بثلاث مجموعات بواقع (2-6 و6-2 و6-3)، ليعود موراي بقوة إلى منافسات الفردي سعيًا لإنقاذ مسيرته الاحترافية، حيث يخطط لاستعادة اللياقة البدنية بشكل كامل تدريجيًا عقب إجراء جراحة ثانية في الفخذ؛ ليكون جاهزًا للمنافسة بقوة في بطولة أستراليا المفتوحة العام المقبل.



وفي إطار منافسات دور الـ64 أيضًا، تغلب الفرنسي جايل مونفيس على الإيطالي لورينزو سونيجو بمجموعتين مقابل واحدة بنتيجة (7-5 و6-7 و6-3)، كما حقق التشيلي كريستيان جارين الفوز على الأوروجوياني بابلو كويفاس بمجموعتين نظيفتين بواقع (6-1 و6-4).