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محافظات

محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير كوريا الجنوبية سبل دعم العلاقات

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 05:31 م
الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز قنصوه
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بحث محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه خلال لقائه اليوم بسفير كوريا الجنوبية في القاهرة يوون يواتشون سبل تعزيز وتقوية العلاقات التي تربط الجانبين على كافة الأصعدة.

وخلال اللقاء، رحب المحافظ بالسفير في عروس البحر المتوسط، مؤكدا أنه يتم العمل على تطوير منظومة النظافة بالمحافظة وذلك من خلال تطوير 3 مصانع بزيادة الطاقة الاستيعابية لها لتستوعب أكبر قدر ممكن من القمامة، مع تحويل المخلفات الصلبة لإنتاج سماد عضوي ووقود بديل ما يقلل من كمية المخلفات التي تنقل إلى المدفن بمدينة الحمام، وكذلك يقلل من التكلفة التي تدفعها المحافظة لنقل المخلفات.

وأشار المحافظ إلى أنه وبعد الانتهاء من تطوير المصانع الثلاثة ستتم زيادة نسبة استرجاع المخلفات إلى 70 أو 75٪، كما أن المدفن في مدينة الحمام مصمم منذ ما يقرب من 25 عامًا، ويتم العمل منذ 7 أشهر على عمل محطة كهرباء للاستفادة من الغاز الخارج من المدفن.

وأعرب السفير عن سعادته بتواجده في الإسكندرية، وأن هذه المرة الرابعة التي يزورها، مؤكدا استعداده التام لدعم كافة مجالات التعاون التي يمكن أن تربط كوريا بالإسكندرية، خاصة في مجالات تطوير منظومة النقل، والمشاركة في منظومة النظافة.
حضر اللقاء نائب محافظ الإسكندرية أحمد جمال، والمستشار السياسي بالسفارة الكورية بالقاهرة جانك هين شيول.
ع م م

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