البريطاني كاميرون نوري يتأهل للدور الثاني ببطولة شنغهاي للتنس

تأهل البريطاني كاميرون نوري إلى الدور الثاني ببطولة شنغهاي للتنس، بعد فوزه اليوم، على الفرنسي جيل سيمون بمجموعتين نظيفتين بنتيجة (7-5 و6-2).



وصعد لنفس الدور الإسباني ألبرت راموس فينولاس بعد فوزه على الكرواتي مارين شيليتش بمجموعتين دون رد بواقع (6-4 و6-4)، وتأهل إلى الدور ذاته الكندي دينيس شابوفالوف بعد فوزه على الأمريكي فرانسيس تيافوي بمجموعتين نظيفتين بواقع (6-4 و6-2)، كما صعد الإيطالي فابيو فونيني إلى الدور الثاني بعد الفوز على الأمريكي سام كويري بمجموعتين دون رد بنتيجة (6-4 و6-2).



كما عبر الفرنسي بينوا بيير للدور الثاني عقب فوزه على الإيطالي ماركو سيكتشيناتو بمجموعتين دون رد بواقع (6-2 و7-5).. فيما ودع الأرجنتيني دييجو سيباستيان شوارتزمان منافسات البطولة من الدور الأول بعد خسارته أمام الكندي فاسيك بوسبيسيل بمجموعتين نظيفتين بنتيجة (6-7 و2-6).