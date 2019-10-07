تنفيذ مشروع للصرف الصحي بمنيا القمح بـ360 مليون جنيه

قال محافظ الشرقية، إنه جارٍ تنفيذ مشروع للصرف الصحي يتضمن إنشاء محطة معالجة بطاقة 10 آلاف م3يوم، و5 محطات رفع بتكلفة 360 مليون جنيه؛ لتوصيل خدمة الصرف الصحي لقرى (السعديين - النعامنة - الولجا - المسلمية - الأعراس) بمركز منيا القمح.



وأكد المحافظ- في بيان اليوم- ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في التنفيذ والالتزام بالمواصفات القياسية المحددة، مشيرًا إلى ضرورة وضع الحلول العاجلة لأية صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال التأخير أو التقاعس عن الانتهاء في المواعيد المقررة لدخول المشروعات الخدمة.



وأوضح المحافظ أن الدولة تسعى جاهدة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من خلال تنفيذ المشروعات الاستراتيجية؛ لتطوير البنية التحتية، وذلك لتوفير حياة كريمة للمواطنين خاصة بالمناطق الريفية.