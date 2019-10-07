الفرنسي جيريمي شاردي يتأهل لدور الـ32 ببطولة شنغهاي للتنس

صعد لاعب التنس الفرنسي جيريمي شاردي إلى الدور الثاني من بطولة "شنغهاي" للأساتذة ذات الألف نقطة والتي تقام فعالياتها خلال الفترة من 6 إلى 13 أكتوبر الجاري.



وجاء تأهل شاردي إلى دور الـ32 بفوزه اليوم الاثنين على حساب البريطاني كايل إدموند بمجموعتين نظيفتين تفاصيلهما 6-4 و7-6.



كما بلغ الدور ذاته الكازاخستاني ميخائيل كاكوشكين بتغلبه على الصربي ميومير كيسمانوفيتش بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 و6-4.

وفي إطار منافسات دور الـ64 أيضًا، حقق الإسباني بابلو كارينيو بوستا الفوز على الصيني زي جانغ بمجموعتين لواحدة تفاصيلها 6-3 و2-6 و6-4.