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رياضة

الفرنسي جيريمي شاردي يتأهل لدور الـ32 ببطولة شنغهاي للتنس

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 05:25 م
لاعب التنس الفرنسي
لاعب التنس الفرنسي جيريمي شاردي
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صعد لاعب التنس الفرنسي جيريمي شاردي إلى الدور الثاني من بطولة "شنغهاي" للأساتذة ذات الألف نقطة والتي تقام فعالياتها خلال الفترة من 6 إلى 13 أكتوبر الجاري.

وجاء تأهل شاردي إلى دور الـ32 بفوزه اليوم الاثنين على حساب البريطاني كايل إدموند بمجموعتين نظيفتين تفاصيلهما 6-4 و7-6.

كما بلغ الدور ذاته الكازاخستاني ميخائيل كاكوشكين بتغلبه على الصربي ميومير كيسمانوفيتش بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 و6-4.
وفي إطار منافسات دور الـ64 أيضًا، حقق الإسباني بابلو كارينيو بوستا الفوز على الصيني زي جانغ بمجموعتين لواحدة تفاصيلها 6-3 و2-6 و6-4.

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