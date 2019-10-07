عضو بمجلس السيادة السوداني يبحث مع مبعوث أممي تحديات عملية السلام

بحث عضو مجلس السيادة بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة نيكولاس هايسوم، التحديات التي تواجه عملية السلام بالسودان.



وقال هايسوم في تصريح عقب اللقاء الذي جمعه بالفريق دقلو، إن النقاش استعراض دعم الأمم المتحدة لمفوضية السلام لإنجاح مهامها، بعد مفاوضات السلام المزمع عقدها في أكتوبر الجاري بجوبا عاصمة جنوب السودان، معربا عن شكره وتقديره لجهود الحكومة الانتقالية لتحقيق السلام بالسودان.

