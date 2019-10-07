«شكري» لمسؤول بـ«بالبوندستاج»: فرص الاستثمار في مصر واعدة

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الإثنين، نوربرت روتجن رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبوندستاج الألماني، وتناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا.



وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري استهل اللقاء بالإشادة بما وصلت إليه العلاقات الثنائية من تطور وتقدم خلال الأعوام الماضية في مختلف المجالات، بما يتيح مزيدًا من فرص تعزيز التعاون بين البلدين على أساس من الشراكة والمصالح المتبادلة.



وأضاف حافظ، أن اللقاء تطرق إلى بعض التطورات التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، واستعرض شكري الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، معربًا عن ترحيب مصر باهتمام وزيادة إقبال الشركات الألمانية على ضخ استثمارات إضافية في مختلف القطاعات الاقتصادية على ضوء تحسن مناخ الأعمال.



وأكد شكري أهمية مواصلة تشجيع المزيد من الشركات على دخول السوق المصرية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، وبما يعكس المستوى المتميز للعلاقات الثنائية ومكانة الاقتصاد الألماني.



وثمن المسئول الألماني مستوى العلاقات بين القاهرة وبرلين، مرحبًا بتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.



وأشاد روتجن بدور مصر في الشرق الأوسط ومواقفها المتوازنة كركيزة للأمن والاستقرار الإقليمي، واهتم بالاستماع إلى شرح شكري لأهم ملامح الرؤية المصرية إزاء الملفات والتحديات المختلفة بالمنطقة، بما في ذلك مستجدات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن، فضلًا عن تطورات الأوضاع في منطقة الخليج.