بعثة اليابان للمراقبة تشيد بسير العملية الانتخابية في تونس

أشادت البعثة اليابانية لمراقبة الانتخابات التشريعية التونسية بحسن سير العملية الانتخابية، معربة عن إعجابها بالتجربة الديمقراطية التونسية.

جاء ذلك خلال استقبال كاتب الدولة للشئون الخارجية التونسية صبري بشطبجي اليوم الإثنين، لنائب وزير البرلمان الياباني المكلف بالشئون الخارجية شينشي ناكاتاني الذي يرأس الوفد الياباني، بحسب بيان لوزارة الخارجية التونسية.



وأوضح البيان أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين تونس واليابان ومواصلة التنسيق بين البلدين لإرساء آليات شراكة مع البلدان الإفريقية في إطار توصيات القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي "تيكاد 7".



وأثنى بشطبجي على مستوى التعاون المتميز الذي يجمع البلدين الصديقين في عدد من المجالات، لا سيما في قطاعي الطاقة والبنية التحتية.

يشار إلى أن التصويت في الانتخابات التشريعية جرى أمس الأحد داخل تونس، وقد بلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 3ر41 % بالداخل، و4ر16 % بالدوائر الإنتخابية في الخارج، فيما من المقرر أن تعلن النتائج الأولية لهذه الانتخابات في موعد أقصاه 10 أكتوبر الجاري.