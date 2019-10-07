عبد العال يؤكد حضور رئيس الحكومة للبرلمان غدا

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن رئيس مجلس الوزراء سيحضر للبرلمان غدا الثلاثاء، وسيتم طرح جميع الإشكاليات التي يعاني منها المواطنين عليه من خلال النواب.



جاء ذلك في الجلسة العامة للنواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، إبان مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، والذي يستهدف تيسير عملية شهر وتوثيق الخبرات السابقة للشركات المصرية وتقليل قيمتها، وسط اعتراضات الأعضاء على أوضاع الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.



واستعرض الأعضاء العديد من الإشكاليات التي يعاني منها المواطنين في الشهر العقاري، وإشكاليات التي تواجه تطبيق التصالح فى مخالفات البناء.