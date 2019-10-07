67 مصابا حصيلة «تسمم الفسيخ» في الإسكندرية

قالت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، اليوم، إن حالة جديدة وصلت إلى مركز السموم، مصابة بالتسمم الغذائي إثر تناولها وجبة فسيخ، ليصبح إجمالي الإصابات 67 حالة جرى استقبالهم بالمركز خلال الأيام الماضية.



وأضافت غانم، أن 47 حالة خرجت، وتم احتجاز 8 بالعناية المركزة، بجانب وجود 17 حالة بالمركز ما زالوا يتلقون العلاج، وتوفيت حالة الثلاثاء الماضي.



يذكر أن وزارة الصحة حذرت من تناول الفسيخ حتى من المصادر الموثوق منها والمصنع في المنزل.