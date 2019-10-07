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الثقافة

"ثقافة أحمد بهاء الدين" تحتفل بانتصارات أكتوبر المجيدة

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 05:12 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آلاء حسن
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عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية من خلال قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط، حيث أقيم يوم ثقافي واحتفالية خاصة بمناسبة ذكرى حرب ٦ أكتوبر المجيدة بحضور طلاب مدرسة طارق بن زياد المشتركة بعزبة السجن بالوليدية الابتدائية المشتركة، تضمنت ورشة فنون تشكيلية عن حرب أكتوبر المجيدة باستخدام ورق الكانسون وأقلام الرصاص وألوان الشمع والخشب، بجانب ورشة تعليم الخط العربي عن قواعد كتابة خط النسخ والرقعة، وقد شارك الأطفال في صنع لوحة فنية بعنوان "بحبك يا مصر" بخط الرقعة، بالإضافة إلى تنفيذ ورشة أشغال فنية لإعادة تدوير خامات البيئة وعمل مقلمة من علب البلاستيك ومسدس الشمع ومشابك الغسيل الخشب.

وعقد القصر ندوة أدبية في مجال الشعر عن "بداية تكوين الجملة في اللغة العربية وأهمية الشعر في مجال التعبير" وفي مجال القصة القصيرة "عن النثر وأنواعه"، والحكي والحكاية، شارك فيها فى مجال الشعر الدكتور سيد عبد الرازق، وفي مجال القصة القصيرة عاطف محمد، حيث أكدوا على أهمية إكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال في مجال الشعر والقصة القصيرة، وتعليمهم أساسيات الكتابة، كما تم إقامة ورشة لتعليم الأطفال فنون التطريز، بجانب ورشة لتعليم الأطفال فن التلي وكيفية عمل الغرز المختلفة.

وأقيمت ورشة لتعليم الكروشيه، إضافة إلى محاضرة للتنمية البشرية، بجانب محاضرات بعنوان "أكتوبر وحروب الجيل الرابع" وتحدث فيها مدير القصر عن الاهتمام بمستقبلهم العلمي وعدم الاستماع إلى الشائعات ومخطط تقسيم الدولة المصرية وهدم مخططات الفوضى الخلاقة والتماسك من أجل بقاء الدولة المصرية، كما أوضح لهم الطريقة المثلى لهدم مخططات حروب الجيل الرابع وتقسيم المنطقة العربية من خلال تقوية الجيش والتسليح وتقوية الاقتصاد وتنمية سيناء والاهتمام بالبنية التحتية وحماية اكتشافات الغاز والبناء والتنمية من أجل الأجيال الجديدة والحفاظ على المياه ونهر النيل، وفي الختام هتف الطلاب تحيا مصر وسط فرحة وسعادة وتغنى الأطفال بالعديد من الأغاني الوطنية احتفاء بهذه المناسبة العظيمة.

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