السودان يوقع اتفاقية إطارية للمنح والمساعدات مع كوريا الجنوبية

وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية على الاتفاقية الإطارية للمنح والمساعدات مع كوريا الجنوبية.



ووقع الاتفاقية نيابة عن حكومة السودان مكي ميرغني عثمان وكيل التخطيط بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، فيما وقع عن جمهورية كوريا لي كي سيوغ، السفير الكوري بالخرطوم.



وأشار ميرغني إلى أن الاتفاقية الإطارية تأتي تعزيزًا للعلاقات والتعاون بين البلدين، لافتا إلى أن الاتفاقية تعتبر نقطة الانطلاق لانفتاح العلاقات مع كوريا.

ونوه بتطوير التعاون وتجديده، خصوصًا أن الحكومة تسعى جادة لوضع السودان في المسار الصحيح في موازنة عام 2020، عبر خطة برنامج الفترة الانتقالية لمساعدة المواطنين من القطاع الاجتماعي من الشباب والمرأة وتأهيلهم وتوفير فرص العمل لهم.



وأشاد بالمشاريع التي تم تنفيذها من قبل جمهورية كوريا في السودان، مؤكدًا أن الحكومة السودانية ستسمح للمنظمة الكورية للتعاون الدولي (كويك) بفتح مكتب لها بالخرطوم.



من جانبه، أشاد لي كي سيوغ سفير كوريا الجنوبية بالخرطوم بالعلاقات بين البلدين، لافتا إلى أنها متطورة في شكل مستمر منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية في عام 1977.

وقال لي كي سيوغ إن كوريا بدأت في تقديم المساعدات للسودان في العام 1999، واستمرت في تقديم أنواع مختلفة من منح المساعدات، ولايزال هذا التعاون مستمرًا.



وأشار إلى تبادل الموارد البشرية، إذ أوفدت الحكومة الكورية خبراء في مجالات متنوعة مثل العاملين في المجال الطبي ومدربي التاكوندو، وحتى متطوعي المنظمات غير الحكومية.



وأوضح أن الاتفاقية الإطارية تهدف إلى تحسين فعالية منح المساعدات، وتعزيز الأساس القانوني لها، لافتا إلى أنها تمثل الأساس لمشاريع المساعدات الثنائية منذ التوقيع عليها.