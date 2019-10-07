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الثقافة

"في حب مصر".. ملتقى شعري بثقافة بلطيم

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 05:02 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آلاء حسن
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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالاتها بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد بمواقع فرع ثقافة كفر الشيخ، حيث نظم قصر ثقافة بلطيم ملتقى شعريا بعنوان "في حب مصر" تضمن العديد من القصائد، وطرحت فيه نماذج من الأعمال الأدبية والفنية لبعض المواهب، وكرم القصر على هامش الملتقى العديد من المواهب والشعراء والأدباء، كما ألقى الشاعر فهمي الدوانسي قصيدة بعنوان "على الحدود"، وألقى الشاعر محمد الدعدر "ممكن ألقاك بديل" وقصيدة إلقاء علا بركات بعنوان "تشبه مين".

واحتفل قصر ثقافة برج البرلس بنصر أكتوبر بمحاضرة بعنوان "أكتوبر العظيم" بحضور رئيس نادى الأدب والشاعر محمد جلو، حيث تحدثا عن قيمة وقدر العسكرية المصرية وكيفية استعادة الكرامة يوم النصر فى مثل هذا اليوم العظيم، وكيف أجبرت العالم على احترامها، وكان هذا النصر البداية الحقيقية للسلام، وفي نفس السياق نظم بيت ثقافة مطوبس محاضرة بعنوان "مصر لجميع المصريين" حاضرها شريف قاقه، بحضور طلاب مدرسة نافع الابتدائية، تحدث فيها عن مصر ودورها عبر السنين وأنها مهبط الأنبياء ومسكن العلماء وبلد الأمن والأمان، ولها أفضال كثيرة، فمصر هي التي حمت الأمة العربية على مر العصور وحث الطلاب على المحافظة على الوطن وعدم التفريق بين أبنائه.

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