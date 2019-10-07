اليونان تنقل مئات اللاجئين إلى البر الرئيسي

نقلت اليونان اليوم، المئات من طالبي اللجوء من جزرها في بحر إيجه إلى البر الرئيسي اليوناني، من أجل تخفيف الضغوط على المخيمات والسكان المحليين في تلك الجزر، بعد زيادة أعداد الوافدين.



وذكرت شبكة (إي.أر.تي) الإخبارية الرسمية في اليونان أن 500 شخص نقلوا بحرا من جزيرة ليسبوس إلى مدينة بيريوس، ومن المقرر نقل مئات آخرين خلال الأيام المقبلة.



وإجمالا، تعتزم الحكومة اليونانية نقل 10 آلاف شخص، من بينهم عائلات وأطفال ومن لديهم فرصة حقيقية في الحصول على حق اللجوء، إلى منشآت على البر الرئيسي بحلول نهاية العام الجاري.



وجاءت هذه الخطوة في ظل الزيادة في عدد الوافدين من تركيا، مما يزيد من صعوبة الأوضاع في

مخيمات اللاجئين في جزر ليسبوس وكيوس وساموس وليروس وكوس.



وخلال الأشهر الستة الماضية، ارتفع عدد طالبي اللجوء والمهاجرين في المخيمات من 14 ألف إلى قرابة 30 ألف شخص.