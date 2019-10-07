السيد نجم يناقش"حكايات طرح النيل" بالنيل الثقافية

يستضيف الإعلامي خالد منصور في حلقة الأربعاء المقبل القاص والروائي د. السيد نجم حول روايته "حكايات طرح النيل"، وذلك في تمام الخامسة مساء في حلقة جديدة من برنامج كلمات والذي يذاع على شاشة النيل الثقافية.



رواية "حكايات طرح النيل" للكاتب السيد نجم، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب يتصدرها "نواف العجرودى" الولد الذي بدأت تجربته الحياتية قبل ثورة عام1952م، خطا موازيا للتجربة المجتمعية المصرية، حتى قبل عام2011م.



"نواف" منذ طفولته اعتبرته العائلة من الأشقياء، طرده الجد، ليهيم بين طرقات القرية "كفر العوانس"، حيث تعرف على الطفل "الجعر"، الذى يبدو نقيضه في كل الصفات، ويوصف بالصديق اللدود.



ما أنبت الحقد من "الجعر" على "نواف"، أن الأخير يملك حاسة فى أنفه تمكنه من التعرف على كل الروائح التقليدية والغريبة، حتى أنه يتمكن من معرفة دخائل الناس من روائحهم! وجد فيه سكان القرية وسيلة للتنبؤ بما هو آت، وسؤاله حلا لمشاكلهم.



بتلك الميزة، تمكن نواف من العمل فى فبريكة السجائر بالإسكندرية، وإنتاج توليفات جديدة، نال بسببها الأموال الكثيرة. فشيد دارًا كبيرة له ولأولاده، كما خصص حجرة كبيرة كمضيفة لأى عابر سبيل، وفيها يتناولون الأطعمة والشاي الساخن ويثرثرون.



زمن الرواية هو اليوم السابق لذهاب "نواف" للمحكمة.. خلال الأربع والعشرين ساعة يتم سرد الرواية على فصول.. يتم تناول محطات هامة لتاريخ مصر، بداية من إنشاء مديرية التحرير، حرب 56، حرب 67، وإنشاء التنظيمات السياسية مع هيئة التحرير ثم الاتحاد القومى ثم الاتحاد الاشتراكى العربى وغيرها، بما يسمح بقراءة لمجريات أحداث عامة، وأحداث خاصة لشخصيات الرواية.. وكيف أصبح "نواف" غير مرغوب من أبنائه!.



الجامع لأغلب الشخصيات، ذلك "الخص" المصنوع بعيدان الغاب، شيده "نواف" و"الجعر" خلال فترة الصبا على طرح النيل. وأصبح الخص المكان الخفي الظاهر الذي تلتجئ إليه شخصيات الرواية، هربًا من الشرطة أو من ضيق المعيشة، أو لنقل هربًا لأى سبب.. من هنا كان عنوان الرواية، "حكاية طرح النيل".



وتعد رواية "حكايات طرح النيل" الرواية الحادية عشرة من مسيرة السيد نجم في مجال الابداع الروائي، باﻹضافة الى العديد من المجموعات القصصية والدراسات في مجال أدب المقاومة والثقافة الرقمية.



فيذكر أن "السيد نجم" عضو مؤسس بالهيئة الإدارية لاتحاد كتاب الإنترنت العرب، ويشغل منصب نائب رئيس الاتحاد، وشغل من قبل منصب أمين سر الاتحاد. عضو مجلس إدارة نادي القصة بالقاهرة، وعضو مؤسس لجماعة “نصوص 9” الأدبية، وعضو اتحاد الكتاب المصريين، وحصل على جائزة القصة القصيرة لنادي القصة بالقاهرة عامي 1984 و1992، جائزة سوزان مبارك في أدب الطفل عام 1993، جائزة الرواية العربية، نظمتها صحيفة (أخبار اليوم)، عام 1998، جائزة القصة القصيرة (في أدب الحرب)، نظمتها القوات المسلحة المصرية، عام 2000.



وللسيد نجم عدد كبير من الأعمال الأدبية منها روايات: "أيام يوسف المنسي"، "السمان يهاجر شرقا"، "العتبات الضيقة"، "الأشبال على أرض الأبطال"، "يا بهية وخبريني" (مجموعة روايات قصيرة)، "كامس..ابن الشمس"(رواية للأطفال)، "مرنبتاح.. فرعون الخروج"(رواية للأطفال)، "الروح وما شجاها"، "سر القلب الذهبي"(رواية للأطفال)، "أشياء عادية فى الميدان"، "السفر" (مجموعة قصصية)، "أوراق مقاتل قديم"(مجموعة قصصية)، "المصيدة" (مجموعة قصصية)، "لحظات في زمن التيه"(مجموعة قصصية)،"الحرب: الفكرة-التجربة-الإبداع"(دراسة فى أدب المقاومة)، "عودة العجوز إلى البحر"(مجموعة قصصية)، "المقاومة والأدب"(دراسة فى أدب المقاومة).