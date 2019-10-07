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سياسي

عبدالعال: «دي آخر مرّة هنقبل فيها بحضور مساعد الوزير»

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 04:57 م
الدكتور على عبد
الدكتور على عبد العال
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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جدد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، توجيهاته للحكومة والوزراء بالالتزام بحضور الجلسات العامة للبرلمان.

ووجه حديثه إلى المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، قائلا: "دى آخر مرة سنقبل بحضور أى مساعد لوزير، إلا فى حضور الوزير شخصيًا الجلسة العامة".

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

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