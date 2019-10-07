حبس تاجرى مخدرات فى إمبابة

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، الإثنين، حبس عاطل وربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة، كما طلبت التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لفحصها.



كانت قد وردت معلومات إلى المقدم محمد ربيع، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد باتجار "محمد ز. ا"، 42 سنة، عاطل، وسابق اتهامه في 16 قضية آخرها "مخدرات"، و"نسمة ج. ح"، 30 سنة، ربة منزل، في المواد المخدرة، متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الآثم.



بعد التأكد من صحة المعلومات وعمل التحريات والأكمنة، تم ضبطهما حال ترددهما على منطقة البراجيل دائرة القسم وبحوزتهما 1فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم، 6 فرش لجوهر الحشيش المخدر وزنت نحو 1.5 كجم، وهاتف محمول، و600 جنيه مبلغ مالي، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.