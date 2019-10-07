إخلاء سبيل المتهم بخطف طفلة من أمام مدرسة فى الأميرية

أمرت نيابة الأميرية الجزئية، الاثنين، بإخلاء سبيل المتهم بخطف طفلة من أمام مدرسة ابن رشد للبنات، لعدم وجود شبهة جنائية.



كانت البداية بتلقي العقيد هيثم فؤاد مأمور قسم شرطة الأميرية، بلاغًا من الأهالي يفيد باختطاف سيدة منتقبة طفلة داخل توك توك من أمام مدرسة ابن رشد للبنات، فانتقل المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم الأميرية والقوة المرافقة له لمكان الواقعة، وتبين أن الطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات.



وبإجراء التحريات تبين أنه لم يتم اختطاف الطفلة وأنها متواجدة بمنزل عمتها، والتبس الأمر على أهل الطفلة فاتهموا مندوب مبيعات له دين عندهم وبسؤاله أنكر صلته بالواقعة، وتبين عدم وجود شبهة جنائية.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.