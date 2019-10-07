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حوادث

تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 04:01 م
جريدة الدستور
حسام محفوظ
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قررت نيابة أمن الدولة العليا، الإثنين، تجديد حبس متهم بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة إلى المتهم في القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك فى اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

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