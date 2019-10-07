"حسام الدين" يهنئ رئيس مجلس الدولة

استقبل المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الاثنين، المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والوفد رفيع المستوى المرافق له من المستشارين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه منصب رئيس مجلس الدولة.



وصرح مصدر مسئول بمجلس الدولة، بأنه كان في استقبال رئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق المستشارين أعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة وهم: المستشار يسري هاشم سليمان الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة- رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار حسن كمال أبوزيد شلال نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محكمة القضاء الإداري، والمستشار يحي خضري نوبي محمد نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار أسامة محمود عبدالعزيز محرم نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس هيئة مفوضي الدولة، والمستشار أنور أحمد إبراهيم خليل نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع، والمستشار أحمد عبدالتواب محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية والمستشار طه عبده كرسوع أمين عام مجلس الدولة.



وأضاف، أن المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا قد أعرب والوفد المرافق له عن تقديرهم العميق للدور الهام والحيوي لقضاء مجلس الدولة باعتباره قاضي المشروعية وحامي الحقوق والحريات متمنين التوفيق والسداد للمستشار محمد حسام الدين في مهمته الجديدة.



وأشار، إلى أن المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أثنى على الدور الهام والحيوي الذي تؤديه المحكمة الدستورية العليا في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، كما أشاد بدورها الفعال خلال الفترة العصيبة التي مرت بها مصر عقب قيام ثورة يناير 2011، وما سطرته أحكامها خلال تلك الفترة في الحفاظ على سيادة القانون، وكذلك ما أدته من دور عظيم عقب قيام ثورة يونيو 2013 أسهم في تحقيق إعادة الاستقرار لمصرنا الحبيبة.



وأوضح، أنه المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، تقدم بالتهنئة للمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له بالعيد الذهبي للمحكمة الدستورية، والذي سيحل بعد أيام قليلة، لمرور خمسين عامًا على إنشاء المحكمة الدستورية.



ومن جانب آخر، أكد المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن مجلس الدولة هو البيت الذي بدأ فيه حياته القضائية، وأثنى على دور مجلس الدولة في إرساء دعائم مبدأ الشرعية والمشروعية وسيادة القانون، كما أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التواصل والترابط في العلاقات المتبادلة بين الجانبين في شتى المجالات.



وفي ختام اللقاء، وجه رئيس المحكمة الدستورية العليا الدعوة للمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، لحضور الاحتفال الذي ستقيمه المحكمة الدستورية بعيدها الذهبي لمرور خمسين عامًا على إنشائها.