الإثنين 07 أكتوبر 2019 الموافق 08 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

"حسام الدين" يهنئ رئيس مجلس الدولة

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 03:58 م
جريدة الدستور
عماد سليمان
طباعة
استقبل المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الاثنين، المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والوفد رفيع المستوى المرافق له من المستشارين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه منصب رئيس مجلس الدولة.

وصرح مصدر مسئول بمجلس الدولة، بأنه كان في استقبال رئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق المستشارين أعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة وهم: المستشار يسري هاشم سليمان الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة- رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار حسن كمال أبوزيد شلال نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محكمة القضاء الإداري، والمستشار يحي خضري نوبي محمد نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار أسامة محمود عبدالعزيز محرم نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس هيئة مفوضي الدولة، والمستشار أنور أحمد إبراهيم خليل نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع، والمستشار أحمد عبدالتواب محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية والمستشار طه عبده كرسوع أمين عام مجلس الدولة.

وأضاف، أن المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا قد أعرب والوفد المرافق له عن تقديرهم العميق للدور الهام والحيوي لقضاء مجلس الدولة باعتباره قاضي المشروعية وحامي الحقوق والحريات متمنين التوفيق والسداد للمستشار محمد حسام الدين في مهمته الجديدة.

وأشار، إلى أن المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أثنى على الدور الهام والحيوي الذي تؤديه المحكمة الدستورية العليا في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، كما أشاد بدورها الفعال خلال الفترة العصيبة التي مرت بها مصر عقب قيام ثورة يناير 2011، وما سطرته أحكامها خلال تلك الفترة في الحفاظ على سيادة القانون، وكذلك ما أدته من دور عظيم عقب قيام ثورة يونيو 2013 أسهم في تحقيق إعادة الاستقرار لمصرنا الحبيبة.

وأوضح، أنه المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، تقدم بالتهنئة للمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له بالعيد الذهبي للمحكمة الدستورية، والذي سيحل بعد أيام قليلة، لمرور خمسين عامًا على إنشاء المحكمة الدستورية.

ومن جانب آخر، أكد المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن مجلس الدولة هو البيت الذي بدأ فيه حياته القضائية، وأثنى على دور مجلس الدولة في إرساء دعائم مبدأ الشرعية والمشروعية وسيادة القانون، كما أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التواصل والترابط في العلاقات المتبادلة بين الجانبين في شتى المجالات.

وفي ختام اللقاء، وجه رئيس المحكمة الدستورية العليا الدعوة للمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، لحضور الاحتفال الذي ستقيمه المحكمة الدستورية بعيدها الذهبي لمرور خمسين عامًا على إنشائها.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

"فخر العسكرية المصرية".. ماذا تعرف عن اللواء عبدالقوي الشافعي؟

منذ حوالي 18 ساعة

أديب يفحم "الجزيرة": "الشريط الضيق ده أد قطر 4 مرات"

منذ حوالي 14 ساعة

رئيس الزمالك يكشف مصير "ميتشو" بعد التعادل مع نادى مصر

منذ أقل من ساعتين

"التعليم" تعلن عن شروط تقديم المعلمين للمسابقة الجديدة

ads

الصور

image description

تعادل إيجابي يحسم نتيجة الزمالك وإف سي مصر قبل القمة

image description

صور احتفالات المصريين بنصر السادس من أكتوبر

image description

صور.. خماسية الأهلى فى أسوان

image description

افتتاح بوابة الأهلي العملاقة بمدينة نصر

image description

أحدث جلسة تصوير أغنية حمادة هلال الجديدة

الأكثر قراءة

"التعليم" تعلن عن شروط تقديم المعلمين للمسابقة الجديدة

تفاصيل رحلة قطار العاصمة الإدارية الجديدة "المونوريل"

حفل زفاف يجمع تامر حسنى وصفاء أبوالسعود.. صور

رئيس الزمالك يكشف مصير "ميتشو" بعد التعادل مع نادى مصر

أيام زمان

شاهد.. سر الإفيه الشهير "شفيق يا راجل"

مقلب زهرة العلا في جارها التركي.. وقصة عفريت الفسيخة

يوسف وهبي.. فنان آمن بعالم الأرواح واستخدمها للتداوي

فيديو نادر.. زيارة الرئيس السادات والملك فيصل بن عبدالعزيز لخط بارليف

الصحة

خبراء يحذرون من الأدوية المغشوشة

الشعور بالغثيان يمكن أن يؤدى إلى خطر التوحد عند الأطفال

دراسة: تناول كميات أكثر من الطعام برفقة العائلة والأصدقاء

فوز أمريكيين وبريطانى بجائزة نوبل للطب

الرئيس نيوز

السيسى يوجه بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية

"افتتاح بوابة التوظيف الأربعاء".. تعرف على شروط تعيين المدرسين الجدد في وزارة التعليم

"كهربا يصعق مرتضى".. أنباء عن قرب توقيع لاعب أفيس البرتغالي للنادي الأهلي

وزير الزراعة يعين "عمرو أحمد " مديراً عاماً لصندوق التأمين على الثروة الحيوانية

منوعات

ولاية هندية تفصل 48 ألف موظف

بركان مكسيكى يثور 14 مرة فى ليلة واحدة

راهب بوذي يسعى للتخلي عن الرهبنة بعد تورطه في فضيحة جنسية

العثور على حشيش داخل "دورة مياه" بمساحة 500 متر مربع في إيطاليا

كشكول

التعليم العالي: صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية

رئيس المنوفية الأزهرية يتفقد تدريب إدارى المنطقة على تعليم الحاسب الألى

التعليم للمُدرسين: الحصة الزيادة بـ"15 جنيه" لمن يرغب

"شوقي" يكرم 3 من المُعلمين لتميزهم

إسلام سياسي

إجلاء المئات من مقرات شرطية فرنسية .. والسبب قنبلة

تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون قوائم الكيانات الإرهابية

ورطة جديدة.. أردوغان استغل حريمه للتجسس على جهات سيادية أجنبية

اليوم.. محاكمة 3 من مسئولي بنك باركليز بلندن في فضيحة الأموال القطرية


زيت وسكر

وزير الزراعة يتفقد معمل “سمارت لاب” لتشخيص الأمراض النباتية

توقف العمل بنقابة الأطباء بسبب انتخابات التجديد النصفي

وزيرة التخطيط من معرض “تراثنا”: مصر تنهض بشبابها وإبداعاتهم

استكمال القافلة الطبية الرابعة للعمالة غير المنتظمة بالعلمين الجديدة

مقالات الرأي
كريم عبدالعاطي
لماذا الشفافية؟
د. محمد السيد سالم
مصر من الفراغ إلي العمق الأفريقي
د. منى حلمى
غاندى الذى هزم الإمبراطورية التى لم تكن تغيب عنها الشمس
مؤمن المحمدي
عوف الأصيل
المزيد

الثقافة

شباب السادات ونصر أكتوبر فى سلسلة ندوات لدار الكتب

شباب السادات ونصر أكتوبر في سلسلة ندوات لدار الكتب

مؤسسة سلطان العويس تنظم ندوة "محمود درويش- أثر الفراشة لا يزول"

مركز الخطوط بمكتبة الإسكندرية يصدر عددا جديدا من حولية "أبجديات"

صفحتنا ع الفيس بوك