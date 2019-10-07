شباب السادات ونصر أكتوبر فى سلسلة ندوات لدار الكتب

تقيم الإدارة المركزية للمراكز العلمية برئاسة د. أشرف قادوس سلسلة ندوات ثقافية للشباب الجامعي خلال الفترة من 12 – 15 أكتوبر، لطلاب جامعة مدينة السادات برئاسة أ.د أحمد بيومي، وذلك في إطار احتفالات الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة أ.د هشام عزمي بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر 1973.



الندوات تدور حول الموضوعات التالية: ذكريات الحرب والنصر، يتحدث في أولى الندوات: اللواء محمد حسن الصول أحد أبطال حرب أكتوبر، جندي مقاتل أحمد الدفتار (أسد الصحراء)، وصالح عمر باحث بمركز تاريخ مصر المعاصر، يدير الندوة: ناصر السلاموني رئيس الاتحاد الدولي للصحافة العربية، وذلك عند تمام الساعة 11 من صباح يوم السبت 12 أكتوبر بفندق الجامعة.



يتبعها ندوة: حرب أكتوبر.. وثائق وشهادات تاريخية، ويتحدث فيها: اللواء شبل عبدالجواد، رئيس قطاع مكافحة الإرهاب بالمنظمة العربية الإفريقية، قائد الشرطة العسكرية الأسبق، أ.د أشرف مؤنس، أستاذ ورئيس قسم التاريخ بكلية التربية ومدير مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس، د. رزق نوري، باحث بمركز تاريخ مصر المعاصر.

يدير الندوة: د. أحمد الشاهد، المدرس بجامعة مدينة السادات، وذلك عند تمام الساعة 11 من صباح يوم الاثنين 14 أكتوبر.



وتختتم الندوات بندوة: نصر أكتوبر.. تحالف القوة العسكرية والقوى الناعمة، ويتحدث فيها: الوزير لواء أ.ح محمود خليفة المستشار العسكري لجامعة الدول العربية، محافظ الوادى الجديد سابقًا. الفنان القدير طارق الدسوقي. د. أشرف قادوس، رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، يدير الندوة: د أحمد الشاهد، المدرس بجامعة مدينة السادات، وذلك عند تمام الساعة 11 من صباح يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.