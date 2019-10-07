ضابط إسرائيلي يضرب جنوده.. تعرف على السبب (فيديو)

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يرصد ضابطا إسرائيليا وهو يضرب جنوده، بسبب "جبنهم" في مواجهة الشبان الفلسطينيين المتظاهرين.



وأظهر الفيديو، الضابط وهو يوبخ جنوده ويقول لهم "أنتم نائمون، استيقظوا"، وضربهم على رأسهم في منظر غريب.



جاء ذلك خلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما.

