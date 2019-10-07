عون: لبنان قادر على مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن لبنان قادر على مواجهة الضغوط التي يتعرض لها من الداخل والخارج، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي تتخذ على الصعيدين الاقتصادي والمالي ستعيد العافية إلى الاقتصاد الوطني.



وقال عون، خلال استقباله قبل ظهر اليوم الاثنين، راعي أبرشية نيويورك وسائر أمريكا الشمالية للروم الأرثوذكس المتروبوليت جوزف زحلاوي:"إن الوحدة الوطنية مصانة، والخلافات السياسية لا تؤثر على الموقف الوطني العام ".



وأكد أن "لبنان سيخرج من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها حاليًا وأن الإجراءات التي تتخذ على الصعيدين الاقتصادي والمالي من شأنها أن تعيد العافية الى الاقتصاد الوطني وقطاعات الإنتاج".



وأشار الرئيس عون إلى أن "الاتصالات التي قام بها خلال الثماني والأربعين الساعة الماضية حققت نتائج إيجابية على صعيد التحركات المطلبية للصيارفة، وأصحاب محطات المحروقات، وأنه سيواصل هذه المساعي لحل بقية المسائل العالقة".