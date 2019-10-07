شباب السادات ونصر أكتوبر في سلسلة ندوات لدار الكتب

فى إطار احتفالات الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور هشام عزمي بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر 1973، تقيم الإدارة المركزية للمراكز العلمية برئاسة الدكتور أشرف قادوس، سلسلة ندوات ثقافية للشباب الجامعي، خلال الفترة من 12 – 15 أكتوبر الجاري، لطلاب جامعة مدينة السادات برئاسة الدكتور أحمد بيومي؛ حول الموضوعات التالية: ذكريات الحرب والنصر.



ويتحدث في أولى الندوات: اللواء محمد حسن الصول أحد أبطال حرب أكتوبر، جندي مقاتل أحمد الدفتار (أسد الصحراء)، صالح عمر باحث بمركز تاريخ مصر المعاصر، يدير الندوة: ناصر السلاموني رئيس الاتحاد الدولي للصحافة العربية، وذلك عند تمام الساعة 11 من صباح يوم السبت 12 أكتوبر بفندق الجامعة.



يتبعها ندوة "حرب أكتوبر.. وثائق وشهادات تاريخية"، ويتحدث فيها: اللواء شبل عبدالجواد، رئيس قطاع مكافحة الإرهاب بالمنظمة العربية الإفريقية، قائد الشرطة العسكرية الأسبق، الدكتور أشرف مؤنس، أستاذ ورئيس قسم التاريخ بكلية التربية ومدير مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس، الدكتور رزق نوري، باحث بمركز تاريخ مصر المعاصر. يدير الندوة: الدكتور أحمد الشاهد، المدرس بجامعة مدينة السادات، وذلك عند تمام الساعة 11 من صباح يوم الاثنين 14 أكتوبر.



وتختتم الندوات بندوة "نصر أكتوبر... تحالف القوة العسكرية والقوى الناعمة"، ويتحدث فيها: الوزير لواء محمود خليفة المستشار العسكري لجامعة الدول العربية، محافظ الوادى الجديد سابقًا، الفنان القدير طارق الدسوقي، الدكتور أشرف قادوس، رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، ويدير الندوة الدكتور أحمد الشاهد، المدرس بجامعة مدينة السادات، وذلك عند تمام الساعة 11 من صباح يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.