الانسحاب الأمريكى من سوريا هدية مسمومة لـ"أردوغان"

مع بدء الولايات المتحدة سحب قواتها من المناطق السورية الواقعة على الشريط الحدودي مع تركيا، بات الطريق مفتوحًا أمام أنقرة لشن هجوم توعد به الرئيس رجب طيب أردوغان، غير أنه يضع أنقرة كذلك أمام تحديات جسيمة.



وتلوح تركيا منذ أشهر بشن هجوم على مناطق في شرق الفرات تسيطر عليها قوات سوريا الديموقراطية، الشريك الرئيسي للتحالف الدولي بقيادة واشنطن في قتال تنظيم "داعش" الإرهابي، غير أن أنقرة تعتبر المقاتلين الأكراد الذين يشكلون عمودها الفقري "إرهابيين".



وبعد إعلان البيت الأبيض مساء أمس الأحد، انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة، لم يعد هناك أي عائق يمنع أردوغان من تنفيد تهديداته، لكن الانتقال إلى الهجوم قد ينطوي على مجازفة.



شكل المقاتلون الأكراد رأس حربة الهجوم الدولي على تنظيم "داعش" إذ نجحوا في دحره من مناطق واسعة في شمال شرق سوريا، وحصلوا على دعم الدول الغربية.



غير أن أنقرة تعتبر المقاتلين الأكراد "إرهابيين" تمامًا مثل تنظيم "داعش" الإرهابي، وتعتبرهم امتدادًا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردًا ضدها على أراضيها مستمرًا منذ 1984.



وتعتزم أنقرة إقامة "منطقة آمنة" في شمال سوريا، والهدف عمليًا هو إقامة شريط بعمق 30 كلم وبطول حوالى 500 كلم يمتد من الفرات إلى الحدود العراقية، ويفصل بين الحدود التركية ومواقع وحدات حماية الشعب.



وصرح ابراهيم كالين المتحدث باسم اردوغان، بأن هذه "المنطقة الآمنة" ستسمح أيضًا بإعادة اللاجئين السوريين الذين فروا إلى تركيا منذ بدء النزاع في بلدهم، وبات عددهم يتخطى ثلاثة ملايين.



وستسمح هذه "المنطقة الآمنة" لأنقرة بتحقيق هدفين، هما إبعاد "خطر" المقاتلين الأكراد والحد من عدد اللاجئين السوريين في تركيا، في ظل تنامي المشاعر المعادية لهم.