الإثنين 07 أكتوبر 2019 الموافق 08 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الانسحاب الأمريكى من سوريا هدية مسمومة لـ"أردوغان"

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 03:48 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
مع بدء الولايات المتحدة سحب قواتها من المناطق السورية الواقعة على الشريط الحدودي مع تركيا، بات الطريق مفتوحًا أمام أنقرة لشن هجوم توعد به الرئيس رجب طيب أردوغان، غير أنه يضع أنقرة كذلك أمام تحديات جسيمة.

وتلوح تركيا منذ أشهر بشن هجوم على مناطق في شرق الفرات تسيطر عليها قوات سوريا الديموقراطية، الشريك الرئيسي للتحالف الدولي بقيادة واشنطن في قتال تنظيم "داعش" الإرهابي، غير أن أنقرة تعتبر المقاتلين الأكراد الذين يشكلون عمودها الفقري "إرهابيين".

وبعد إعلان البيت الأبيض مساء أمس الأحد، انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة، لم يعد هناك أي عائق يمنع أردوغان من تنفيد تهديداته، لكن الانتقال إلى الهجوم قد ينطوي على مجازفة.

شكل المقاتلون الأكراد رأس حربة الهجوم الدولي على تنظيم "داعش" إذ نجحوا في دحره من مناطق واسعة في شمال شرق سوريا، وحصلوا على دعم الدول الغربية.

غير أن أنقرة تعتبر المقاتلين الأكراد "إرهابيين" تمامًا مثل تنظيم "داعش" الإرهابي، وتعتبرهم امتدادًا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردًا ضدها على أراضيها مستمرًا منذ 1984.

وتعتزم أنقرة إقامة "منطقة آمنة" في شمال سوريا، والهدف عمليًا هو إقامة شريط بعمق 30 كلم وبطول حوالى 500 كلم يمتد من الفرات إلى الحدود العراقية، ويفصل بين الحدود التركية ومواقع وحدات حماية الشعب.

وصرح ابراهيم كالين المتحدث باسم اردوغان، بأن هذه "المنطقة الآمنة" ستسمح أيضًا بإعادة اللاجئين السوريين الذين فروا إلى تركيا منذ بدء النزاع في بلدهم، وبات عددهم يتخطى ثلاثة ملايين.

وستسمح هذه "المنطقة الآمنة" لأنقرة بتحقيق هدفين، هما إبعاد "خطر" المقاتلين الأكراد والحد من عدد اللاجئين السوريين في تركيا، في ظل تنامي المشاعر المعادية لهم.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

تعديل موعد إذاعة فيلم "الممر" على القناة الأولى

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل رحلة قطار العاصمة الإدارية الجديدة "المونوريل"

منذ يوم

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها

منذ ساعتين و 8 دقيقة

إلغاء حكم حبس 11 ضابطًا بتهمة قتل 22 شخصًا في ثورة يناير

ads

الصور

image description

تعادل إيجابي يحسم نتيجة الزمالك وإف سي مصر قبل القمة

image description

صور احتفالات المصريين بنصر السادس من أكتوبر

image description

صور.. خماسية الأهلى فى أسوان

image description

افتتاح بوابة الأهلي العملاقة بمدينة نصر

image description

أحدث جلسة تصوير أغنية حمادة هلال الجديدة

الأكثر قراءة

"التعليم" تعلن عن شروط تقديم المعلمين للمسابقة الجديدة

تفاصيل رحلة قطار العاصمة الإدارية الجديدة "المونوريل"

حفل زفاف يجمع تامر حسنى وصفاء أبوالسعود.. صور

رئيس الزمالك يكشف مصير "ميتشو" بعد التعادل مع نادى مصر

أيام زمان

شاهد.. سر الإفيه الشهير "شفيق يا راجل"

مقلب زهرة العلا في جارها التركي.. وقصة عفريت الفسيخة

يوسف وهبي.. فنان آمن بعالم الأرواح واستخدمها للتداوي

فيديو نادر.. زيارة الرئيس السادات والملك فيصل بن عبدالعزيز لخط بارليف

الصحة

خبراء يحذرون من الأدوية المغشوشة

الشعور بالغثيان يمكن أن يؤدى إلى خطر التوحد عند الأطفال

دراسة: تناول كميات أكثر من الطعام برفقة العائلة والأصدقاء

فوز أمريكيين وبريطانى بجائزة نوبل للطب

الرئيس نيوز

السيسى يوجه بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية

"افتتاح بوابة التوظيف الأربعاء".. تعرف على شروط تعيين المدرسين الجدد في وزارة التعليم

"كهربا يصعق مرتضى".. أنباء عن قرب توقيع لاعب أفيس البرتغالي للنادي الأهلي

وزير الزراعة يعين "عمرو أحمد " مديراً عاماً لصندوق التأمين على الثروة الحيوانية

منوعات

ولاية هندية تفصل 48 ألف موظف

بركان مكسيكى يثور 14 مرة فى ليلة واحدة

راهب بوذي يسعى للتخلي عن الرهبنة بعد تورطه في فضيحة جنسية

العثور على حشيش داخل "دورة مياه" بمساحة 500 متر مربع في إيطاليا

كشكول

وكيل الأزهر لطلاب العلوم الإسلامية: أنتم دعاة المستقبل

التعليم العالي: صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية

رئيس المنوفية الأزهرية يتفقد تدريب إدارى المنطقة على تعليم الحاسب الألى

التعليم للمُدرسين: الحصة الزيادة بـ"15 جنيه" لمن يرغب

إسلام سياسي

إجلاء المئات من مقرات شرطية فرنسية .. والسبب قنبلة

تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون قوائم الكيانات الإرهابية

ورطة جديدة.. أردوغان استغل حريمه للتجسس على جهات سيادية أجنبية

اليوم.. محاكمة 3 من مسئولي بنك باركليز بلندن في فضيحة الأموال القطرية


زيت وسكر

وزير الزراعة يتفقد معمل “سمارت لاب” لتشخيص الأمراض النباتية

توقف العمل بنقابة الأطباء بسبب انتخابات التجديد النصفي

وزيرة التخطيط من معرض “تراثنا”: مصر تنهض بشبابها وإبداعاتهم

استكمال القافلة الطبية الرابعة للعمالة غير المنتظمة بالعلمين الجديدة

مقالات الرأي
كريم عبدالعاطي
لماذا الشفافية؟
د. محمد السيد سالم
مصر من الفراغ إلي العمق الأفريقي
د. منى حلمى
غاندى الذى هزم الإمبراطورية التى لم تكن تغيب عنها الشمس
مؤمن المحمدي
عوف الأصيل
المزيد

الثقافة

شباب السادات ونصر أكتوبر فى سلسلة ندوات لدار الكتب

شباب السادات ونصر أكتوبر في سلسلة ندوات لدار الكتب

مؤسسة سلطان العويس تنظم ندوة "محمود درويش- أثر الفراشة لا يزول"

مركز الخطوط بمكتبة الإسكندرية يصدر عددا جديدا من حولية "أبجديات"

صفحتنا ع الفيس بوك