افتتاح معرض "أهلًا بالشتاء" لشباب بنها.. الأربعاء

يفتتح عدد من المسئولين بالقليوبية معرض الشباب بنادي بنها الرياضى، لمدة يوم واحد فقط تحت شعار "أهلًا بالشتاء"، بعد غدٍ الأربعاء.



وكان مجموعة من الشباب والبنات بمدينة بنها، قد قرروا تنظيم معرض متكامل "open day" بنادي بنها الرياضي "قاعة نفرتيتي"، لعرض منتجاتهم وبيعها بأسعار مخفضة تناسب احتياجات المواطنين.



قالت نورا صبري، منظمة الأوبن داى، إن هدف المعرض هو منح فرص للشباب الذين لا يملكون أماكن للتسويق لمنتجاتهم وتقديمها بأسعار مخفضة للمواطنين داخل المعرض.



وأضافت "صبري" في تصريحات صحفية، أن المعرض هدفه محاربة جشع التجار وارتفاع الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر البسيطة بعد استغلال التجار لهذه الفئة البسيطة، التي أصبحت لا تجد لها مكانًا لشراء احتياجاتها.