الأوقاف: إطلاق 3 قوافل دعوية موسعة لشباب العلماء الجمعة

ذكرت وزارة الأوقاف، أنه سيتم إطلاق ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الوزارة، الجمعة المقبل، إلى محافظات مطروح، والمنيا، والبحيرة، وذلك في إطار اهتمام الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية.



وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الإثنين - أن علماء القوافل سيلقون خطبة الجمعة التي حددتها الوزارة تحت عنوان "الحفاظ على بناء الدول".



وأشارت إلى أن علماء الأوقاف سيلتقون مع المواطنين في العديد من المساجد والأندية والمراكز الشبابية بالمحافظات الثلاث للرد على استفساراتهم الدينية.

