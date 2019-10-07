مذيعة "صباح العربية" ترتدي حلقًا نادرًا بـ1.5 مليون دولار

كشفت مذيعة "صباح العربية" عن أنها ترتدي أحد الأقراط التي من المقرر أن تعرض في إحدى المزادات في جنيف، حيث كان من مقتنيات الأميرة سليمة أغاخان وسعره يقدر بـ1.5 مليون دولار وحتى 2 مليون، ويتميز الحلق بفخامته وجودة المجوهرات المطعم بها.



وقالت مي الديب، خلال استضافتها بالحلقة أن المجوهرات من المقتنيات السابقة للأميرة سليمة أغاخان، مؤكدة أنه سيتم عرض كل قطعة في الطقم على حدة بالمزاد، حيث إنه سيعرض العقد بمبلغ يتراوح ما بين 2.5 و3.5 مليون دولار.



ويعتبر معرض سوذبيز في دبي محطةً فنية مهمة على روزنامة عالم الفنون. المعرض يضم مقتنيات من مزادات عالمية وتحفًا نادرة من روائع الفن الإسلامي الكلاسيكي والأعمال الفنية لكبار الرسامين من منطقتي الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

