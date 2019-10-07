السكة الحديد تناشد الركاب الالتزام بحملة "سلامتك تهمنا"

أكدت هيئة السكة الحديد، أن الهيئة تعمل جاهدة لنشر التوعية بين جمهور الركاب، من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين، خاصة أن المرفق يتردد عليه عدد ضخم من جهور الركاب وهو ما دفع الهيئة لتكثيف عمل حملة "سلامتك تهمنا".



وأوضحت الهيئة، أن الحملة شهددت الفترة المقبلة إقبال كثيف من جمهور الركاب من خلال تجاوب المواطنين مع تلك الحملة وتقليل بعض الأخطاء التي يقومون بها والتي تؤثر سلبًا على المرفق وتعرض حياة الركاب للمخاطر.



وناشدت هيئة السكة الحديد الركاب بضرورة الحفاظ على التعليمات وعدم ارتكاب أى من المخلفات التي تعرض حياة بعضهم للخطر وبالتالى التسبب فى التأثير السلبي على المرفق.