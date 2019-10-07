مصر ليست الأعلى.. الإحصاء: 1.2 مليار عدد سكان إفريقيا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد سكان القارة الإفريقية تخطي المليار نسمة منتصف العام الماضي، ليسجل 1.284 مليار نسمة، منهم 235 مليون نسمة بدول شمال إفريقيا، و382 مليون نسمة بغرب إفريقيا، و432 مليون نسمة بشرق القارة، 169 مليون نمسة بدول وسط القارة، وأخيرًا تأتي دول جنوب إفريقيا بعدد 66 مليون نسمة.



ويشير تقرير الإحصاء، إلى أن نيجيريا تأتي في صدارة بلدان القارة الإفريقية من حيث عدد السكان بنحو 195.9 مليون نسمة، يليها إثيوبيا بعدد 107.5 مليون نسمة، ثم مصر بعدد 93 مليون نسمة حتى منتصف العام الماضي، والكونجو الديموقراطية 84.3 مليون نسمة، جنوب إفريقيا 57.7 مليون نسمة.



كما يرتفع عدد السكان بدولة الجزائر إلى 42.7 مليون نسمة، والسودان 41.7 مليون نسمة، المغرب 35.2 مليون نسمة، وغانا 29 مليون نسمة، ساحل العاج 24.9 مليون نسمة، بينما تذيلت القائمة سيشل بعدد 100 ألف نسمة، جزر القمر 800 ألف نسمة، جيبوتي مليون نسمة، موريشوس 1.3 مليون نسمة، إريتريا 6 ملايين نسمة.