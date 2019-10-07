حزب الحرية المصرى يكرم 15 لواء من أبطال القوات المسلحة

نظم حزب الحرية المصرى احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصار السادس من اكتوبر عام 1973 حزب وقد تم تكريم ١٥ لواء من أبطال حرب أكتوبر بشمال القاهرة برعاية الدكتور صلاح حسب الله وبحضور قيادات المكتب التنفيذي بالحزب الدكتور مجدي علام ود أحمد بيومي وماجد طلعت ومنير حلمي وجورج فهمي والمهندس رأفت زكي وجلال الزغاط أمناء مساعدين القاهرة.



وألقي اللواء مصطفي كامل بالصاعقة ومحمد درويش من المخابرات الحربية كلمات مؤثرة عن دور القوات المسلحة الباسلة في حماية الأمن القومي المصري والأمن القومى العربى والخليجى.



وأرسل الجميع برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكري انتصار أكتوبر أكدوا فيها وقوف الشعب المصرى العظيم صفا واحدا خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة الوطنية لمواجهة المخاطر التى تواجه الدولة المصرية وفى مقدمتها ظاهرة الإرهاب الأسود.