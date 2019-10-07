مهرجان فى جامعة المنيا تحت شعار "العبور الجديد"

تخليدًا للذكرى السادسة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وفي إطار احتفالات الدولة المصرية بتلك الذكرى العظيمة، تُنظم الإدرة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا مهرجانًا للأنشطة الطلابية تحت شعار " العبور الجديد"، وذلك برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس الجامعة، ابتداءً من اليوم وحتى الثامن والعشرين من نفس الشهر.



وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، أن الجامعة تحرص على إحياء هذه الذكرى العظيمة من خلال إقامتها لمهرجانٍ رياضيٍ يضم العديد من الفعاليات التي تهدف إلى تخليد ذكرى النصر، وتعظيم دور المشاركة الشعبية لقواتنا المسلحة في عملية البناء والتنمية، وإعلاء قيم الولاء والانتماء للوطن لدى طلاب وطالبات الجامعة، وخلق جيل وطني مخلص محب لوطنه، إضافة إلى تكريم أسر شهداء الوطن الأبرار اعترافًا بدورهم وإخلاصهم لوطنهم.



وأضاف رئيس الجامعة أن تنظيم المهرجان يهدف أيضًا إلى التأكيد على أهمية ممارسة الأنشطة الطلابية في خلق شخصية متكاملة من جميع الجوانب، وإعلاء قيمة التخطيط والتفكير العلمي لحل المشكلات، وإعلاء قيم الوعي لدى الشباب بالمؤامرات التي تُهدد أمن واستقرار البلاد، والتعريف بدور الجيش والقوات المسلحة في الحفاظ على مُقدرات الدولة، وكذلك إلقاء الضوء على الإنجازات القومية التي تتم بالبلاد، علاوة على التأكيد على دور الشباب في استكمال مسيرة البناء والتنمية.



من جانبة أوضح الدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، أنشطة ومسابقات المهرجان والتي بدأت فعالياتها أمس في مجال الجوالة من خلال مشاركة الجامعة للمحافظة في وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري، كما سيُقام في نفس المجال مهرجان يشتمل على طابور عرض لكليات عشائر الجوالة والجوالات، وبانوراما عسكرية، وممر صحفي، وفي المجال الاجتماعي ستُنظم حملات للتبرع بالدم لصالح مُصابي العمليات الإرهابية بسيناء، وكلك تكريم لأسر الشهداء، كما سيُعقد في المجال الفني مسابقة ومعرض الفنون التشكيلية عن حرب أكتوبر، وعمل ماكيت مجسم عن انتصارات الحرب بالتعاون مع كليتي الفنون الجميلة والتربية الفنية، هذا إضافة إلى أوبريت حفل غنائي عن انتصارات أكتوبر بالتعاون مع كلية التربية النوعية، وقصر ثقافة المنيا، إلى جانب تنظيم مسابقة عن أفضل فيدوهات تُوثق انتصارات أكتوبر، بالتعاون مع قسمي الإعلام بكلية الآداب، وكلية التربية النوعية.



وأشار وليد عبدالقوي، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، إلى أنه في النشاط الثقافي ستُقام مسابقات في إلقاء شعر عن بطولات حرب أكتوبر، وقصة قصيرة بعنوان "حكاية شهيد"، إلى جانب تنظيم مسابقة معلومات عامة مطبوعة العبور الجديد، كما سيتم في المجال العلمي تنظيم معرض علمي مُتكامل لإظهار دور العلم في انتصارات أكتوبر وذلك بالتعاون مع مركز الابتكارات وريادة الأعمال بالجامعة، إضافة على عقد مسابقة العروض التقديمية عن حروب الجيل الرابع، وفي المجال الرياضي أشار إلى أنه سيتم سباق طريق "مارثون" تحت شعار "سيناء في القلب، وبطولة خماسي قدم "كأس الشهيد"، هذا إلى جانب مشاركة كلية التربية الرياضية لإدارة النشاط الرياضي والجوالة في تنظيم طابور عرض رياضي، وعروض رياضية آخري وفنون شعبية.



وخلال فعاليات المهرجان لفت وليد عبدالقوي إلى أنه ستُقام أيضًا في مجال الاتحادات الطلابية والأسر، والمجال الثقافي والاجتماعي، وبالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، ندوات تثقيفية تدور حول الأمن الفكري حروب الجيل الرابع، ودور الإعلام في مواجهة الشائعات التي تعمل على زعزعة الوطن، وندوات أخري عن الإنجازات القومية والعبور الجديد، والدروس المُستفادة من حرب أكتوبر وتعظيم قيم الولاء والانتماء، ودور الشباب في استكمال مسيرة التنمية، وبناء الشخصية الوطنية ونماذج من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وأخيرًا ندوة عن إبراز دور المرأة في حرب أكتوبر، هذا بالإضافة إلى تنظيم زيارة لمطار المنيا العسكري، وزيارة للمشروعات القومية، كما سيتم في هذه المجالات عرض فيلم الممر لكليات الجامعة والمدن الجامعية.



والجدير بالذكر أن إدارة التربية العسكرية سترشح المحاضرين العسكريين لمحاضرة الندوات، وكذلك ستُشارك طلاب دورات التربية العسكرية بحضور الندوات والفعاليات المتنوعة، كما سيقوم المركز الإعلامي بالجامعة بتوثيق فعاليات المهرجان وإعداد الأفلام الوثائقية في الاحتفالات، وكذلك تجميع كل ما كُتب في الصحف عن حرب أكتوبر من وثائق ومعلومات لإقامة ممر صحفي ووضعه بالمعرض الفني.