ارتفاع ضحايا انفجار "ننجرهار" الأفغاني لـ37

أعلن المتحدث باسم حاكم إقليم "ننجرهار" الأفغاني، عطا الله خوجياني، ارتفاع حصيلة قتلى الانفجار الذي استهدف حافلة في شرق الإقليم إلى عشرة أشخاص بينهم طفل، وإصابة 27 آخرين بجراح.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن الهجوم كان يستهدف حافلة صغيرة تحمل مجندين جددا في مدينة "جلال آباد" عاصمة الإقليم، مشيرة إلى أنه تم وضع القنبلة في عربة نقل تسمى "ريكشا"، وتم تفجيرها عند وصول الحافلة التي تقل مجندي الجيش.



ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسئوليتها عن الهجوم.