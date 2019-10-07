السكة الحديد: نعمل على قدم وساق لسرعة تطوير وتحسين المحطات

أكدت هيئة السكة الحديد، أن وزارة النقل، ممثلة في الهيئة، تعمل على قدم وساق لسرعة تطوير وتحسين عدد 181 محطة ( 133 تحسين – 48 تطوير )، وذلك لتوفير خدمة مميزة لجمهور الركاب.



وأوضحت الهيئة، أن الهيئة تعمل فى أكثر من جانب لتطوير المرفق، سواء من تطوير البنية التحتية ومزلقانات ومحطات وكهربة إشارات وتطوير الورش، والتعاقد على عربات جديدة للركاب والبضائع وجرارات جديدة وإعادة تأهيل الأسطول الحالي من العربات والجرارات وإنشاء خطوط جديدة للسكك الحديدية.



وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن مرفق السكة الحديد واحد من أكثر المرافق الحيوية التي تسعى الدولة لتطويرها لتوفير خدمة مميزة لجمهور الركاب.