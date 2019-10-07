"التضامن" تعرض 7 أفلام فى مهرجان الإسكندرية السينمائى

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط عرض ٧ أفلام لوزارة التضامن الاجتماعي ضمن عروضها على هامش المهرجان في دورته الخامسة والثلاثي، التي تقام في الفترة من ٨ -١٣ أكتوبر الجاري بالإسكندرية.



ومن المقرر عرض أفلام "الغالية" عن الأمهات المثاليات من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وقصة كفاحهم ونجاحهم، وفيلم "مع بعض نقدر" عن البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى، وفيلم "وين مطروح " عن المستفيدين من تكافل وكرامة من كبار السن ومشروطية برنامج تكافل المقترنة بالتعليم وفيلم "فرصة تانية " عن تطوير الموسسة العقابية وفيلم "حياة كريمة " عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وفيلم " البيت " عن دور استضافة وحماية المرأة ضد العنف وفيلم " لأول مرة " عن كلفات التضامن في حماية ذوي الإعاقة.



الأفلام من إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي، إخراج مهند دياب مستشار التوثيق المرئي بالوزارة، وتعد الأفلام تجربة سينمائية تسجيلية مختلفة؛ حيث تتناول الأفلام قصصًا واقعية عن مختلف برامج الوزارة.



ومن المنتظر أن يتم العرض يوم الأربعاء، وتعقبها ندوة تحت عنوان سينما من أجل التنمية.



يذكر أن الوزارة استطاعت أن تحصد العديد من الجوائز من خلال مشاركتها فى مختلف المهرجان المحلية والدولية، ومنها جائزة أفضل فكرة بمهرجان دلهي السينمائي بالهند، وجائزة أفضل موضوع بمهرجان طنجة بالمغرب.