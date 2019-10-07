حسام حسن يوجه بتجهيز الثنائي المصاب قبل مواجهة بيراميدز

وجه حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة السكندري، تعليمات للجهاز الطبي بضرورة تجهيز الثنائي المصاب استعدادًا لمقابلة بيراميدز بالدوري الممتاز.



وغاب محمود معاذ، وأحمد حمص، عن المباريات الأخيرة للفريق السكندري، مؤخرًا بسبب تعرضهما للإصابة بشد في العضلة الخلفية والسمانة، قبل خضوعهما لبرنامج تأهيلي لتجهيزهما للمشاركات.



ويستأنف الفريق السكندري، مرانه الجماعي مساء غد الثلاثاء على ملعب النادي، بعد الحصول على راحة بعد تخطي عقبة إنبي بثنائية مقابل هدف بالجولة الثالثة من الدوري.



ويحتل سموحة، المركز السادس برصيد 4 نقاط بعد مرور ثلاث جولات بالدوري المصري الممتاز.