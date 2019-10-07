مشروع فنى يساعد الطلبة فى كندا على فهم محنة اللاجئين

شارك طلبة من مدرسة سانت باتريك في أوتاوا بمشروع فني يهدف إلى إعلام الطلبة بالمعاناة التي يعيشها اللاجئون والتواصل مع الأطفال في أفغانستان، وذلك من خلال رسم صورهم الشخصية "بورتريه"، لإلقاء الضوء على محنة الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة.

وذكرت هيئة الإذاعة الكندية (سي.بي.سي)، أنه تم إعطاء كل واحد من الطلبة، صورة لطفل يعيش في مخيم للاجئين، ثم أرسلوا البورتريهات لهم، وذلك بالتنسيق مع منظمة أمريكية تسمى "مشروع الذاكرة".



ومن بين الطلاب المشاركين والرسومات التي قاموا برسمها وقصصهم الطالبة شيلا لاموج، 17 عامًا، مهاجرة إلى كندا من الفلبين قبل ستة أعوام، وقالت إن "المشروع ألهمني بأن أصبح أكثر إدراكًا بما يحدث في دول أخرى وإيجاد طريقة لأكون قادرة على المساعدة، كما تعلمت أن الهدايا البسيطة مثل الرسم تجعل طفلًا يبتسم في خضم الحرب".



وقالت بسمة محمد، 17 عامًا: " أن أكون جزءًا من مشروع الذاكرة فهو تجربة جميلة، لأننى وضعت ابتسامة على وجه طفل من خلال رسم صورة له".



فيما، قال ناثان أوهاري، 17 عامًا: "رسم هذا الطفل من مخيم للاجئين جعلنى أدرك أن الأشياء الصغيرة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا".