وفاة اثنين من المتسابقين في ماراثون الجبال برومانيا

توفى عداءان في سباق ماراثون الجبال في سلسلة تلال بياتر كرايولوي، إثر سقوطهما في وادى جيد بمنطقة جبال الكاربات الجنوبية في رومانيا.

وذكر موقع "رومانيا- إنسايدر" الإخباري، أن المتسابقين، وهما إمرأة 45 عاما، ورجل 39 عاما، سقطا من ارتفاع 70 مترا إلى واد ضيق.

وأشار الموقع إلى أن الرجل هو طبيب من مدينة كلوج- نابوكا الرومانية، وكان يعمل في إنجلترا، وقد توفى فور إخراجه من الوادي العميق متأثرا بكسور وجروح بالغة، لافتا إلى أن المكان الذي سقط فيه هو مكان صعب حيث يمر المسار بجوار جدار صخري وله واد عميق على الجانب الآخر، وقد قام منظمو الماراثون بتثبيت الحبال على الحائط، والذي يجب على المتنافسين استخدامه للسلامة، لكن الضحيتين ربما لم يستعملاه، وكانت الأرض رطبة أيضًا بسبب المطر، وتوقفت المسابقة فورا بعد الحادث المأساوي.