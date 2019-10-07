مصر تودّع آخر أفيالها.. «نعيمة ماتت»

أخيرا أسدل الستار على الفيلة "نعيمة" بعد حياة حافلة أسعدت الملايين من عشاق حديقة الحيوان بالجيزة، فيما سادت حالة من الحزن إدارة حديقة الحيوان، بعد نفوق الفيل "نعيمة"، عن عمر 40 عاما، والتي تعد آخر فيلة حديقة الحيوان بعد نفوق الفيلة "كريمة" عام 2016، والتي تنتمي لنوعية الفيل الأفريقي، فيما بدأت لجنة بيطرية من القوات المسلحة وجامعة القاهرة ومعهد صحة الحيوان بسحب عينات منها للتأكد من سبب الوفاة، بينما تم البدء في إجراءات تحنيط الجلد.



وقال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه حزين جدا لفقدان أحد نجوم حديقة الحيوان بالجيزة، بعد حالة حزن سابقة لفقدان الفيل "كريمة" قبل 3 أعوام، مشيرا إلى أنها تعرضت لحالة من الإعياء أمس، حيث تم تشكيل لجنة ضمت خبراء من المستشفى البيطري بالقوات المسلحة وأساتذة من كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة وخبراء معهد صحة الحيوان وأطباء حديقة الحيوان لتشخيص الحالة، والقيام بالتدخل العلاجي الطارئ أملا في استعادة عافيتها، حتى نفقت أمس في الخامسة والنصف مساء أمس.