القاهرة والإسكندرية «الأعلى وفاة» في مصر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن محافظتي القاهرة والإسكندرية يتصدران محافظات الجمهورية من حيث معدلات الوفاة لكل ألف نسمة، بنسبة 9.2%، و7.8% بالترتيب، ويبلغ عدد حالات الوفاة بين سكان القاهرة 88.9 ألف حالة وفاة خلال عام 2018، يليها الإسكندرية بعدد 41.051 ألف حالة وفاة.



وأضاف جهاز الإحصاء، أن محافظة جنوب سيناء جاءت في المرتبة الثالثة بين المحافظات الأعلى معدل وفاة بـ 6.6% وعددها 687 حالة وفاة، يليها محافظة بورسعيد بمعدل 6.2% بعدد 4683 حالة وفاة، ودمياط بمعدل 6.1 بعدد 9334 حالة وفاة.



بينما تذيلت القائمة محافظات شمال سيناء بمعدل 3.8 % نسبة إلي عدد سكان المحافظة بعدد 1750، الفيوم 3.9% بعدد 14.4 ألف حالة وفاة.